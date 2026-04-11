Космический корабль Orion с экипажем Artemis II успешно вернулся на Землю

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Об этом сообщает The Guardian.



Все члены экипажа чувствуют себя хорошо. Путешествие вокруг Луны и обратно заняло 9 дней, 1 час и 32 минуты. Командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох (NASA) и Джереми Хансен (Канадское космическое агентство) стали первыми людьми с 1972 года, которые долетели до Луны и успешно вернулись на Землю.