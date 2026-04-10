Фигуристка Алиса Лью и Хадсон Уильямс из «Жаркого соперничества» снялись в клипе Laufey

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью и актер Хадсон Уильямс из сериала «Жаркое соперничество» снялись в клипе на песню «Madwoman» исландской артистки Laufey.

Лью и Уильямс появились в тизере музыкального видео, которое выйдет 13 апреля. Помимо них, в ролике можно увидеть саму Laufey, а также Меган Скиндиел из k-поп-коллектива Katseye и Лолу Танг из сериала «Этим летом я стала красивой».

В тизере все артисты предстали в образах в духе 70-х. Саундтрек и стилистика видео напомнили о мыльных операх тех лет.

Режиссером клипа стал Варрен Фу, ранее снявший видео на «Levitating» Дуа Липы, «Kiss Me More» Доджи Кэт, «Neva Play» Megan Thee Stallion, «I Feel It Coming» The Weeknd и «Rose Colored Boy» группы Paramore.

Хореографом проекта стала Молли Лонг. Оператором выступил Эндрю Труонг. Среди продюсеров числятся Пега Фарахманд, Оскар Тэнг, Кристин Йи и Майки Кин, а также Джейсон Баум.

Участие Лью в клипе не случайно. На протяжении двух спортивных сезонов спортсменка исполняла программу под музыку Laufee. Фигуристка каталась под песни «Promise» и «This Is How It Feels».

