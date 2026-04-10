Южная Корея введет бесплатный доступ к мобильному интернету для всех

Южная Корея вводит всеобщий бесплатный доступ к мобильному интернету. Об этом объявило Министерство науки страны, сообщает The Register. Нововведение должно заработать в июне.
После исчерпания основного пакета трафика более 7 млн абонентов смогут пользоваться сетью без ограничений, но на скорости 400 Кбит/с. К программе уже подключились крупнейшие операторы страны — SK Telecom, KT и LGUplus.
Министр науки Пэ Кён Хун объяснил необходимость меры тем, что доступ к онлайн сервисам стал базовой потребностью граждан. Еще одна причина — недавние скандалы вокруг операторов связи. У SK Telecom произошла крупная утечка данных из-за слабой защиты, у LG Uplus в даркнете оказались 3 терабайт информации, а KT критиковали из-за уязвимостей в сети и возможного распространения вредоносного ПО.
«Крайне важно вносить вклад в общественное благо — например, гарантируя всем гражданам базовые права на телекоммуникации, — и одновременно активно инвестировать в будущее, где ключевую роль будут играть технологии ИИ», ― добавил министр.
Помимо безлимитного интернета на низкой скорости, телеком-компании пообещали принять и другие меры, чтобы загладить вину. В частности они запустят дешевые 5G-тарифы по цене до 20 тыс. вон (примерно 1 тыс. рублей), увеличат пакеты минут и трафика для пожилых пользователей, а также улучшат Wi-Fi в метро и поездах дальнего следования. Взамен правительство пообещало поддержать исследования в области сетей для ИИ-сервисов.