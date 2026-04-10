Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако

Съемки новых эпизодов стартуют уже в мае. В них примут участие, как ожидается, Лили Коллинз, Лукас Браво, Эшли Парк и Пол Форман. Ранее Коллинз заявляла, что хотела бы работать над продолжением шоу именно в Греции.