Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек»
Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако
В Псковской области двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»

Спортивная драма «Идеальная» с Милли Бобби Браун отменена

Фото: @milliebobbybrown, David Madison/Getty Images

Спортивная драма Netflix «Идеальная» («Perfect») не будет запущена в производство после того, как проект покинула его звезда Милли Бобби Браун. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, причиной ухода актрисы стали творческие разногласия с продюсерами. Съемки должны были стартовать этим летом, но теперь проект полностью отменен.

Впервые о проекте стало известно в сентябре 2025 года. Милли Бобби Браун должна была сыграть олимпийскую гимнастку Керри Страг. Режиссером была назначена Джиа Коппола, автор «Шоугерл» и «Пало-Альто». Сценарий написал Ронни Сандала. 

Керри Страг выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в составе женской команды, которую прозвали «Великолепная семерка». Завоевать победу девушкам позволил опорный прыжок Страг, который она выполнила, несмотря на травму лодыжки. На олимпийский пьедестал спортсменка подняться уже не смогла: ее вынес на награждение на руках тренер.

