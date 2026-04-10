В Псковской области двух собак поискового отряда «ЛизаАлерт» застрелили во время тренировки

Фото: pskov_la/VK

В Псковской области двух поисковых собак, работавших в местном отряде «ЛизаАлерт», застрелили во время тренировки в лесу. Об этом хозяйка животных Юлия Иванова рассказала группе «Кинологический клуб — Хендлинг — Дрессировка — СПб».

Женщина поделилась переживанием, что «задыхается от боли и горя». По ее словам, утром она отправилась с двумя бордер-колли Бэсти и Люмен на тренировку по поиску тел погибших. Питомцы выполняли задания и ушли вглубь чащи, после чего Юлия услышала выстрелы.

«Все было как обычно. Собаки работали. Они самостоятельны в поиске и могут уходить далеко. В этот раз так и было. И тут выстрелы. Я заорала их имена. Побежала в направлении, куда они ушли. Я бежала и кричала из последних сил, звала их. Но они не возвращались. Я не знаю, сколько прошло времени. Я искала их. А потом нашла. Они уже не дышали. Их застрелили», — рассказала она.

Иванова отметила, что псы были в ярких сигнальных попонах и с громкими колокольчиками. По мнению владелицы собак, Бэсти и Люмен убили намеренно.

«Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты. Те, кто принес в этот мир столько счастья, тепла и сделал столько добрых дел. За что?!» — негодует хозяйка.

По информации «ЛизаАлерт», Бэсти было четыре года, Люмен — три. Псы ездили на поиски пропавших людей с 2023 и 2024 годов соответственно.

«Их гибель — это не просто потеря двух прекрасных живых существ и верных друзей. Обучение собак-спасателей — колоссальный труд. Месяцы и годы тренировок, опыт инструкторов, любовь, забота, финансы. В каждую такую собаку вкладывают не только ресурсы, но и свою душу много людей. И когда их убивают так бессмысленно, отряд теряет не просто „рабочую единицу“. Он теряет часть себя. Это огромная, невосполнимая потеря для всего поискового сообщества», — подчеркнули в организации.

Иванова намерена искать виновников смерти Бэсти и Люмен. В МВД по Псковской области уже заявили, что начали проверку в связи со случившимся.

