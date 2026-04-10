Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России

Стэнфордский университет, считающийся одним из самых престижных учебных заведений мира, признали в России нежелательной организацией. Об этом сообщил «Интерфакс».
Решение о внесении вуза в соответствующий реестр приняла Генпрокуратура. Ранее в этот список вошли Йельский университет, Калифорнийский университет в Беркли и Университет Джорджа Вашингтона.
Все эти учреждения расположены в США. Признание их нежелательными в том числе означает, что российские вузы не смогут осуществлять с ними совместные научные проекты.
Стэнфордский университет основан в 1885 году. Он входит в топ-5 лучших вузов мира: в рейтинге ARWU он занимает второе место, в рейтинге QS — третье, в рейтинге Times Higher Education — пятое.