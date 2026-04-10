Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом в ходе презентации учебников сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.
«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое ― все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», ― цитирует ее слова РИА «Новости».
В авторский коллектив, как утверждают в Минпросвещения, вошли юристы, экономисты, социологи, историки, а также преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук. В секретариате Медведева сообщили, что он работал над учебниками безвозмездно.
Глава общественного совета при Минпросвещения, учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов заявил, что курс нужно было обновить уже давно, потому что меняются и общество, и сама жизнь. Новый курс по обществознанию, как ожидается, сделают более практико-ориентированным и теснее свяжут с историей.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что с 1 сентября 2026 года обществознание уберут из программы восьмых классов. После этого предмет останется только у школьников с 9-го по 11-й класс.