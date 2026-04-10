Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»

Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов. Об этом в ходе презентации учебников сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. 

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое ― все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», ― цитирует ее слова РИА «Новости». 

В авторский коллектив, как утверждают в Минпросвещения, вошли юристы, экономисты, социологи, историки, а также преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук. В секретариате Медведева сообщили, что он работал над учебниками безвозмездно.

Глава общественного совета при Минпросвещения, учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов заявил, что курс нужно было обновить уже давно, потому что меняются и общество, и сама жизнь. Новый курс по обществознанию, как ожидается, сделают более практико-ориентированным и теснее свяжут с историей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что с 1 сентября 2026 года обществознание уберут из программы восьмых классов. После этого предмет останется только у школьников с 9-го по 11-й класс. 

