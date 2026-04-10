Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустит зомби-хоррор «Колония» — новую работу от режиссера «Поезда в Пусан» и «Поезда в Пусан: Полуостров» Ен Сан Хо. Мировая премьера фильма состоится на 79-м Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы». В российских кинотеатрах картину можно будет увидеть с 28 мая.
По сюжету в мире разгорается эпидемия нового вируса, и люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается самый настоящий эпический зомби-кошмар. «Зомби — это отличный жанровый инструмент, чтобы показать скрытые страхи нашего общества. Я хотел нагнать жути, показав процесс эволюции, в корне отличающийся от человеческого», — отмечал Ен Сан Хо.
В центре фильма «Колония» выступают одни из самых заметных лиц корейского кино и телевидения. Чон Чи Хен, сыгравшая биотехнолога Квон Се Джон, известна по таким проектам, как «Ромашка», «Моя несносная девчонка», «Домик у озера», возвращается на большой экран после 11-летнего перерыва. Это также дебют актрисы в совместной работе с известным режиссером.
Чи Чхан Ук, исполняющий роль Чои Хен Сока, привлекает внимание поклонников сериалов «Хилер» и «Императрица Ки», а его соцсети насчитывают около 28 млн подписчиков, что делает его одним из самых влиятельных участников проекта в соцсетях.
Гу Ге Хван известен ролями в «Робинзоне на Луне» и «Побеге из Могадишо». Актриса Син Хен Бин закрепила популярность благодаря сериалам «Врачебная мудрость» и «Младший сын семьи чеболя», а ее фан-база насчитывает свыше 669 тыс. подписчиков.
Ен Сан Хо — одна из ключевых фигур современной корейской жанровой режиссуры и автор, сумевший превратить корейский хоррор в глобальный культурный экспорт. Его имя прочно ассоциируется с фильмом «Поезд в Пусан», который стал международным хитом и перезапустил интерес к зомби-жанру, собрав многомиллионную аудиторию и преодолев отметку в 10 млн зрителей только в Южной Корее, согласно Korea Joongang Daily.
Картина принесла режиссеру признание критиков и ряд престижных наград, включая приз за лучшую режиссуру на Baeksang Arts Awards и широкое фестивальное признание, закрепив за ним статус одного из главных жанровых авторов в Южной Корее.
Опубликованный концепт-постер с типографикой только подогрел интерес к картине. Между буквами названия фильма можно разглядеть зараженных – их тела покрыты пугающей белой слизью.
«Я считаю, что главная фобия современного общества кроется в сверхскоростном обмене информацией. Именно из этого обмена рождается коллективный разум, подавляющий индивидуальность. Этот феномен и стал отправной точкой нашей истории», — сказал Ен Сан Хо.