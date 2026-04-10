Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата

Стивен Спилберг, режиссер «Списка Шиндлера», «Парка Юрского периода» и «Челюстей», в интервью журналу Empire рассказал, что провел год, пытаясь запустить проект, который в будущем стал «Интерстелларом». В итоге режиссер уступил его Кристоферу Нолану.
Спилберг сам нанял Джонатана Нолана, брата Кристофера, для написания первого и второго черновиков сценария. Спилберг добавил: «Но у меня ничего не склеивалось. И он тогда сказал: „Если в какой-то момент ты решишь не снимать этот фильм, я могу сказать тебе, кто его тут же заберет. Он уже достает меня просьбами об этом. И это мой брат Крис“».
Спилберг отметил: «Он был абсолютно прав. В ту же секунду, как я решил не снимать, Крис тут же запрыгнул на борт — вероятно, уже на следующий день. „Интерстеллар“ стал гораздо лучшим фильмом в руках Криса Нолана, чем получился бы в моих».
«Интерстеллар» Нолана вышел в 2014 году. Во время ретроспективы в феврале режиссер поговорил с исполнителем второстепенной роли Тимоте Шаламе: последний, получив в подростковом возрасте роль в «Интерстелларе», думал, что она будет одной из главных.
В изначальной версии сценария Джонатана сюжет действительно разворачивался вокруг отношений отца с сыном, но Кристофер поменял сына на дочь. В итоге родителя сыграл Мэттью МакКонахи, а дочь — Макензи Фой, Джессика Честейн и Эллен Берстин (в детстве, во взрослом возрасте и в старости). Тимоте Шаламе досталась роль другого ребенка, 15-летнего Тома, которая оказалась второстепенной.
Позже в разговоре с Мэттью МакКонахи Шаламе сказал, что Нолан — его любимый режиссер. Актер поделился: «Нолан — мой любимый режиссер по сей день. „Темный рыцарь“ заставил меня захотеть играть. „Начало“ вдохновило меня. Когда я читал сценарий „Интерстеллара“, я думал, что он изменит мир».