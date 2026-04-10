Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом

Кот Барсик, которого прежние хозяева оставили в московском аэропорту, обрел новую семью. Об этом телеканалу 360 рассказала сотрудница аэропорта Надежда, которая брала животное на передержку.
«Да, Барсику нашли новый дом. У него все замечательно, адаптация проходит очень хорошо. Забрала его очень хорошая семья, у которой было два рыжих котика», — отметила она.
Расставание с Барсиком женщине далось тяжело: за время передержки кот стал ей по-настоящему близок. «Отдавать было грустно, ревели с сыном, но, к сожалению, другого выхода не было», — пояснила она.
Барсик живет в новом доме с 5 апреля. В первые дни в незнакомом месте, по словам Надежды, он почти не ел и не пил, но позже пришел в себя. Теперь кот спит на кровати новой хозяйки, а Надежда сможет навещать его и при необходимости помогать с кормом и лечением.
Одиннадцатилетнего Барсика бросили в аэропорту еще в декабре 2025 года, но стал знаменитым он в конце марта, когда Надежда попросила волонтеров помочь найти ему новых хозяев. Предыдущие владельцы переезжали в новую страну на ПМЖ и, вероятно, у них был не весь пакет документов на Барсика. Прежние хозяева были не из Москвы и даже не из области, а знакомых, кто смог бы приехать в аэропорт и взять кота себе, у них не нашлось. В итоге они просто оставили переноску с Барсиком в аэропорту, а сами сели на рейс.