Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом

Одиннадцатилетнего Барсика бросили в аэропорту еще в декабре 2025 года, но стал знаменитым он в конце марта, когда Надежда попросила волонтеров помочь найти ему новых хозяев. Предыдущие владельцы переезжали в новую страну на ПМЖ и, вероятно, у них был не весь пакет документов на Барсика. Прежние хозяева были не из Москвы и даже не из области, а знакомых, кто смог бы приехать в аэропорт и взять кота себе, у них не нашлось. В итоге они просто оставили переноску с Барсиком в аэропорту, а сами сели на рейс.