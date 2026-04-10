В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезд в Пусан»
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Навеянный историей группы Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака

В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе

24 апреля в Okko выйдут первые серии фантастического сериала «Радар». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Константин Смирнов, работавший над «Жуками», «Телохранителями» и «Девушками с Макаровым». Сценарий он написал вместе с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки») по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень».

Действие сериала происходит в 1988 году в небольшом советском городе рядом с мощным радаром системы ПРО. По сюжету в окрестностях падает загадочный объект, после чего трое шестиклассников отправляются искать метеорит. Во время вылазки один из мальчиков теряется в лесу, а его поиски запускают цепь странных событий. Вскоре школьники замечают, что некоторые жители города будто изменились: ведут себя подозрительно, совершают странные поступки и говорят непонятные вещи. Сначала дети решают, что столкнулись со шпионами или диверсантами, но все оказывается куда страшнее.

Главные роли в «Радаре» исполнили Виктория Исакова, Александр Ильин мл., Владислав Абашин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин. 

Оператором проекта стал Иван Ченгич, художником-постановщиком — Юлия Чарандаева. Продюсерами выступили Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Производством занимались продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production. 

В 2025 году «Радар» показывали на конкурсе проектов в производстве фестиваля экранизаций «Читка 4.0».  

