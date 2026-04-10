Московская карта «Тройка» заработала в Саратове

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезд в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Навеянный историей группы Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака

Московская карта «Тройка» заработала в Саратове

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Теперь картой «Тройка» можно оплачивать общественный транспорт в Саратове. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Все автобусные и трамвайные маршруты города система охватит с 1 мая. На настоящий момент проезд уже доступен на маршрутах городского электротранспорта и автобусах №6а, 8б, 11а, 18а, 41а, 90а, 78.

В честь запуска первые пассажиры получили тематические карты «Тройка». Их дизайн посвящен 65-летию первого полета человека в космос и главному символу Саратовской области — реке Волге.

С января 2026 года в Москве выросли тарифы на оплату общественного транспорта. Разовый проезд по карте «Тройка» подорожал с 67 до 75 рублей, при оплате по биометрии — с 63 до 71 рубля.

Поездка в течение 90 минут теперь стоит 112 рублей. Оплата банковской картой обходится в 83 рубля в центре и 110 рублей в пригороде. Цена месячного абонемента «Единый» выросла до 3460 рублей.

