Московская карта «Тройка» заработала в Саратове

Теперь картой «Тройка» можно оплачивать общественный транспорт в Саратове. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Все автобусные и трамвайные маршруты города система охватит с 1 мая. На настоящий момент проезд уже доступен на маршрутах городского электротранспорта и автобусах №6а, 8б, 11а, 18а, 41а, 90а, 78.
В честь запуска первые пассажиры получили тематические карты «Тройка». Их дизайн посвящен 65-летию первого полета человека в космос и главному символу Саратовской области — реке Волге.
С января 2026 года в Москве выросли тарифы на оплату общественного транспорта. Разовый проезд по карте «Тройка» подорожал с 67 до 75 рублей, при оплате по биометрии — с 63 до 71 рубля.
Поездка в течение 90 минут теперь стоит 112 рублей. Оплата банковской картой обходится в 83 рубля в центре и 110 рублей в пригороде. Цена месячного абонемента «Единый» выросла до 3460 рублей.