Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое

Вид может пропасть из-за преждевременного разрушения и таяния морского льда, уровень которого с 2016 года достиг рекордно низких показателей. Птицам крайне необходим припайный лед — морской лед, прикрепленный к береговой линии, дну океана или айсбергам, севшим на мель. Это место обитания птиц во время линьки, когда они не защищены от влаги. Если лед разрушается слишком рано, это может привести к гибели птенцов.