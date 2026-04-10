Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»

Тур Гаги «The Mayhem Ball» уже подходит к завершению: последний концерт пройдет 13 апреля на арене Мэдисон-сквер в Нью-Йорке. Тур приурочен к выходу альбома «Mayhem» — седьмого в дискографии певицы. Всего в рамках тура прошло 62 концерта, в том числе в Австралии и Японии.