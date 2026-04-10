Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезд в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Навеянный историей группы Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака

Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»

Афиша Daily
Фото: oxxxymironofficial/YouTube

На ютуб-канале Оксимирона* появился новый клип. Он снят на свежую песню «Exit», которой не было на его недавнем альбоме «Национальность: нет». Это первый полноценный клип рэпера с 2023 года. 

В тексте трека он говорит, что устал жить в режиме вечного надрыва, ― о самосаботаже, разочаровании в людях и ощущении, что публика ждет от него прежде всего боли, злости и срыва.

Окси также рефлексирует свою общественную позицию и отвечает на критику в аполитичности его последнего релиза: «Я не жалею ни о чем, кроме того, что с такими якшался./Изучаю пропаганду, гормоны ведомых./Но не эндокринолог. Я индоктринолог./Что, ритуально поклониться и покаяться?/Но пацаны не извиняются».

Как предполагает The Flow, Оксимирон комментирует и скандал с домогательствами по отношению к несовершеннолетним девушкам: «Я делаю черную музыку — ее не очернить».

16 декабря Оксимирон неожиданно выпустил альбом «Национальность: нет». Критики и слушатели в основном восприняли его негативно. Одной из причин негатива было отсутствие реакции на обвинения в груминге несовершеннолетних девушек. 

Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш в своей рецензии пришел к выводу, что такую музыку и обсуждать незачем. «Оказалось, что никакой личности за бесконечным потоком панчлайнов и местами классных рифм не осталось. Остались сгенерированный бой с несуществующим оппонентом и флекс инвестициями», ― описывал он релиз. 

19 апреля Оксимирон отправится в тур, который продлится до начала июля и охватит страны Северной Америки, Европы и Азии. Это будет его первый тур за два года. 

* Мирон Федоров (он же Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям