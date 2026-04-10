Названы самые популярные пароли у россиян

Чаще всего россияне выбирают предсказуемые пароли: простые цифры, слово «password», собственные имена, фамилии или названия известных брендов. Об этом РИА «Новостям» рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев.
По его словам, пользователи часто используют в качестве пароля комбинации «123456», «123456789», слова «qwerty», «qwerty123», а «password» и его варианты. Кроме того, популярны слова «admin», «user», «vkontakte», «mail», годы рождения (1989, 2001) и коды «111111», «000000».
Даже крупные бренды и институции используют простые пароли. Так, McDonald’s хранил данные 64 млн сотрудников под паролем «123456». А системы видеонаблюдения Лувра были защищены паролем Louvre.