Издательство «Эксмо» выпустит новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». Продажи стартуют 23 апреля. В книжных магазинах и на маркетплейсах уже открыты предзаказы.
Новинка никак не связана с циклом «Transhumanism Inc.». В центре сюжета — дело американского финансиста Джеффри Эпштейна. В аннотации говорится:
«Жиль де Рэ — сподвижник Жанны д’Арк, маршал Франции — и кровавый серийный убийца-маньяк. Римский император Тиберий — современник Иисуса Христа — и один из самых известных развратников в истории. Какое отношение имеют они к острову Эпштейна? Что такое реинкарнация на самом деле? Ответственны ли мы за совершенное в прошлых жизнях? Были ли это действительно мы? Кто такой Джеффри Эпштейн и чем занимались его гости на самом деле? В чем роль тайного общества Pink Sunset и его медиумов? Новое расследование Константина Голгофского срывает покровы с тайн зловещего острова и разоблачает чудовищное моральное падение мировых элит с радикально новой стороны. Но одновременно это и рискованный спуск в глубины собственной души…»
Помимо бумажной будет также доступна аудио- и электронная версии книги. Текст можно будет прочесть по подписке на «Яндекс Книгах» или купить отдельно на «Литресе».
Последний роман Пелевина «A Sinistra» вышел осенью 2025 года. Он стал пятой книгой в цикле «Transhumanism Inc.».