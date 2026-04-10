Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре

Афиша Daily
Фото: t.me/konyukhovfedor

Путешественник Федор Конюхов хочет летом побить свой же рекорд высоты подъема на тепловом воздушном шаре, который он установил в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

«Этим летом, я думаю, у нас будет полет на воздушном шаре „Фосагро“ на Алтае. Мы говорим про национальный рекорд в 11 км», — сказал Конюхов-младший.

Воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате в августе 2025 года. За 40 минут они поднялись на высоту 6886 метров, а спустя 53,98 километра преодолели планку в 10 000 метров. В высшей точке полета воздушный шар достиг высоты в 10 723 метра над уровнем моря. Скорость аэростата на тот момент составляла 62 километра в час.

С ноября 2025 года по март 2026-го Конюхов пробыл на острове Смоленск у берегов Антарктиды 111 дней. Там он вел научные наблюдения в сотрудничестве с Институтом океанологии РАН и ААНИИ и исследовал содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды. Теперь путешественник планирует провести зимовку в Антарктиде, где ни разу не бывал зимой, только летом.

Расскажите друзьям