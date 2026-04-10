Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре

С ноября 2025 года по март 2026-го Конюхов пробыл на острове Смоленск у берегов Антарктиды 111 дней. Там он вел научные наблюдения в сотрудничестве с Институтом океанологии РАН и ААНИИ и исследовал содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды. Теперь путешественник планирует провести зимовку в Антарктиде, где ни разу не бывал зимой, только летом.