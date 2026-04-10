Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик

Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Делегация Фонда Андрея Первозванного привезет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в Великую Субботу, 11 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.

Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов столицы. Среди них — Храм Преображения Господня на Преображенской площади, Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще, Богоявленский кафедральный собор в Елохове и другие. Полный список опубликован здесь.

Пасху в России будут отмечать 12 апреля. Она входит в тройку самых важных праздников для жителей страны (после Дня Победы и Нового года), 73% россиян считают ее особым и значимым днем. О традициях Пасхи можно прочитать здесь.

Накануне праздника в продаже появились куличи за десятки тысяч рублей, который вызвали ожесточенные споры. О том, что думают о люксовых вариантах выпечки россияне, можно узнать тут.

