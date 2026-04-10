Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России

Афиша Daily
Фото: Плюс Студия

Онлайн-кинотеатр «Кион» совместно с системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics провели исследование и выяснили, каких российских актеров аудитория считает самыми брутальными. Опрос проходил с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года, результаты есть у «Афиши Daily».

Специалисты проанализировали упоминания актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их «мужественности» (включая слова «брутальный», «маскулинный», «сильный» и другие). В выборку вошли актеры из двух возрастных групп — до и после 30 лет.

Лидером рейтинга «брутальности» стал Максим Матвеев. На втором месте оказался Павел Прилучный. Третью строчку занял Владимир Машков — самый возрастной актер в этом рейтинге. Четвертую позицию занял Юра Борисов, чья популярность заметно выросла после номинации на «Оскар». На пятом месте — Юрий Колокольников. В список также вошли Денис Шведов и Антон Васильев. В рейтинге не оказалось никого младше 30 лет.

Результаты исследования показали, что уровень брутальности не всегда совпадает с масштабом популярности. По количеству упоминаний в СМИ и соцсетях лидером стал Юра Борисов (92 тыс. упоминаний за исследуемый период). В тройке также оказались Павел Прилучный (58,3 тыс.) и Владимир Машков (30,3 тыс.). За ними следуют Юрий Колокольников (17 тыс.), Максим Матвеев (12,9 тыс.) и Антон Васильев (6,6 тыс.), а закрывает список Денис Шведов (5,8 тыс.).

В феврале Юру Борисова признали самым обсуждаемым российским актером в соцсетях. В топ-5 также попали Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков и Гоша Куценко.

