Леди Гага и Doechii выпустили свой первый совместный сингл «Runway», который прозвучит в фильме «Дьявол носит Prada-2» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип. В зарубежном прокате картина появится 1 мая.
Отрывок композиции уже звучал в финальном трейлере. В песне исполнительницы поют дуэтом: «Ты рождена для подиума. / С понедельника по воскресенье / Могу превратить танцпол в подиум». Doechii зачитывает: «Да, добавь немного дерзости, / Да, чуть-чуть попы, / Да, первый ряд орет, / Сделай пируэт».
В центре сюжета второй части «Дьявол носит Prada» — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.
«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел.