Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»

В Москве выпал снег
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Отряда Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 граммов шапочки для кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Вдохновленный группой Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале современной музыки в Екатеринбурге
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс

Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»

Фото: Netflix

Ив Хьюсон («В ее глазах», «Идеальная пара», «Заговор сестер Гарви») и Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Грабитель с крыши») снимутся в фильме «Остров Мэн». Об этом сообщил Deadline.

Проект реализует Amazon MGM Studios. Режиссером картины станет Рид Кэролайн, которая написала сценарий вместе с Джейсоном Келлером и Брайаном Джонсоном.

В новой ленте кинематографистка расскажет о гонках Isle of Man TT — старейшем в мире автоспортивным событии. Оно существовала задолго до появления Формулы-1 и MotoGP и остается уникальным зрелищем по сей день.

О турнире также готовят документальный сериал при продюсерском участии Татума, Кэролайн, их компании Free Association, студии Plan B Брэда Питта, Гаймона Касади из Entertainemnt 360, Келлера, а также Box to Box Films и Mediawan.

Кинематографисты уже завершили съемки документального шоу и теперь займутся превращением истории TT в игровую картину. Ее разработку возьмут на себя Free Associattion и Plan B. Среди продюсеров будут Татум, Кэролайн, Питт, Касади и Келлер.

Каким будет сюжет будущей ленты, пока не уточняется. Детали о ролях Татума и Хьюсон тоже держатся в секрете. Ранее сообщалось, что фильм расскажет о гонщиках-экстремалах, стремящихся за своими мечтами вопреки рискам, и исследует последствия выбора столь опасного призвания.

