Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»

Афиша Daily
Фото: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Американскую актрису Наташу Лионн, звезду «Оранжевый — хит сезона» и «Жизнь матрешки», вывели из самолета вскоре после того, как она посетила премьеру третьего сезона сериала «Эйфория». Об этом написал Page Six.

По словам издания, всего через несколько часов после появления на красной дорожке Лионн должна была отправиться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Артистка приехала в аэропорт в той же одежде, в которой была на премьере.

После посадки в самолет Лионн, по словам свидетелей, выглядела растерянной. Бортпроводники попросили актрису закрыть ноутбук и пристегнуть ремень безопасности, но та не отреагировала на их слова.

Стюардессы неоднократно пытались повлиять на Наташу и подчиниться указаниям команды авиакомпании Delta. Как утверждает очевидец, актриса будто бы дремала, надев солнцезащитные очки. В какой‑то момент она, согласно сообщению, вздрогнула и воскликнула: «Ах! Вы меня напугали!».

В результате бортпроводники забрали у Лионн ноутбук и пришли к выводу, что актриса не может лететь в том состоянии, в котором она находилась. Сотрудник авиакомпании предложил Наташе медицинскую помощь, после чего попросил ее покинуть самолет.

«Где мы?» — якобы спросила в ответ Лионн. Команда Delta разъяснила артистке, что она все еще находится в Лос-Анджелесе, поскольку самолет никуда не улетел. После просьбы покинуть борт Лионн, как пишет СМИ, отправилась в туалет. Оттуда она вышла, поедая крекеры, и затем спокойно спустилась с трапа воздушного судна.

Из‑за ситуации с Лионн рейс задержался чуть более чем на час. Представители актрисы не ответили на вопросы журналистов об инциденте, но сама Наташа высказалась о нем в соцсетях.

«Мое сердце со всеми не получающими оплату сотрудниками авиационной безопасности в наших аэропортах. Конечно, я с нетерпением ждала возможности честно поговорить с Дрю Бэрримор вчера, но полагаю, не судьба. Кому сейчас принадлежит Page Six/New York Post?» — написала Лионн.

В январе Наташа Лионн призналась, что у нее случился рецидив после многих лет воздержания от алкоголя и наркотиков. Она призвала других людей, борющихся с зависимостями, не сдаваться. В марте Наташа заявила, что чувствует себя «намного лучше и снова на ногах».

