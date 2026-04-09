Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Отряда Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл

Кэмерон Диас вернулась к актерской карьере после более чем десятиетнего перерыва. Она появилась в комедийном боевике «Снова в деле». В будущем Диас можно будет увидеть в черной комедии «Выход», боевике «Плохой день» и безымянном ромкоме.