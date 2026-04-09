Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»

Афиша Daily
Иллюстрация: Konami

Фильм по игре Metal Gear Solid снимут авторы фильма «Пункт назначения: Узы крови» Зак Липовски и Адам Б. Стейн, пишет The Hollywood Reporter.

Проект продюссирует Sony’s Columbia Pictures. Детали неизвестны — в том числе, какая часть Metal Gear Solid станет основой для экранизации.

«Metal Gear Solid был не чем иным, как новаторским кинематографическим шедевром, который навсегда изменил видеоигры. Для нас большая честь воплотить в жизнь культовых персонажей и незабываемый мир Хидео Кодзимы», — прокомментировал дуэт режиссеров.

Metal Gear  Solid — серия компьютерных игр в жанрах стелс-экшен от японской студии Konami и часть Вселенной Metal Gear. Создатель серии — Хидэо Кодзима.

Недавно Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2». В оригинальной, английской версии эту роль исполнил актер Джош Гад, известный по образу Олафа из «Холодного сердца».

Расскажите друзьям