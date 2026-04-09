Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 граммов шапочки для кулича

Фото: Светлана Нафикова/агентство «Москва»

Без вреда для здоровья можно съесть за раз не более 10 грамм шапочки для кулича, рассказала агентству «Москва» главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По ее словам, у десерта высокая калорийность, до 350–400 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, в составе блюда много простых рафинированнов углеводов. 

«Важно понимать, что основной ингредиент украшения кулича, включая глазурь и кондитерские драже, — сахар. <…> По данным широкомасштабных исследований, избыточное потребление сахара приводит к повышению риска развития ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний», — добавила Стародубова.

Согласно российским и международным врачебным рекомендациям, следует ограничивать потребление добавленных сахаров до 50 граммов в день, добавила специалист. «С учетом того, что такие традиционные пасхальные блюда, как кулич и творожная пасха, содержат значительное количество сахара, то от глазури, которая служит для украшения кулича и предохраняет его от высыхания, лучше отказаться. В крайнем случае можно позволить себе попробовать совсем маленький кусочек не более 5–10 грамм», — отметила Стародубова.

