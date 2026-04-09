Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича

23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Навеянный историей группы Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
В Москве выпал снег
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид

Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 грамм шапочки от кулича

Афиша Daily
Фото: Светлана Нафикова/Агентство «Москва»

Без вреда для здоровья можно съесть за раз не более 10 грамм шапочки от кулича, рассказала агентству «Москва» главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

По ее словам, у десерта высокая калорийность, до 350–400 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, в составе блюда много простых, рафинированных углеводов. 

«Важно понимать, что основной ингредиент украшения кулича, включая глазурь и кондитерские драже, — сахар. <…> По данным широкомасштабных исследований, избыточное потребление сахара приводит к повышению риска развития ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний», — добавила Стародубова.

Согласно российским и международным врачебным рекомендациям, следует ограничивать потребление добавленных сахаров до 50 грамм в день, добавила специалист. «С учетом того что такие традиционные пасхальные блюда, как кулич и творожная пасха, содержат значительное количество сахара, то от глазури, которая служит для украшения кулича и предохраняет его от высыхания, лучше отказаться. В крайнем случае можно позволить себе попробовать совсем маленький кусочек, не более 5–10 грамм», — отметила Стародубова.

Расскажите друзьям