Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей

«Подросткам, особенно из малообеспеченных семей, в целом непросто в конце учебного года. Школьники изо всех сил готовятся к экзаменам и поступлению, переживают насчет будущей профессии и взрослой жизни. Родители также тревожатся из-за настоящего, в котором приходится экономить», - рассказала Юлия Селезнева, заместитель руководителя благотворительных программ фонда «Второе дыхание».



«Платье. Брюки. Выпускной» — благотворительная акция фонда «Второе дыхание», которая проходит в пятый раз. Команда также проводит Дни поддержки — закрытые мероприятия для выпускников и родителей. На них школьники могут в спокойной атмосфере выбрать платья и костюмы на праздник, а стилисты помогут дополнить образ.