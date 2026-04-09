Вдохновленный группой Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название

«Nimrods» описывается как фильм о взрослении, в центре которого три друга-старшеклассника, отправившиеся в безумное автомобильное путешествие. Они ошибочно полагали, что их начинающая группа выступит на разогреве у Green Day в канун Нового года. История основана на реальных приключениях Green Day, живших в фургоне до успеха альбома «Dookie».