Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram

В марте 2026 года пользователи Telegram из России стали проводить в приложении почти на четверть (23%) меньше времени по сравнению с февралем из-за ограничений работы мессенджера. Об этом сообщает РБК.
Среднее время использования мессенджера сократилось с 44 минут в сутки на пользователя в феврале до 34 минут в марте. Кроме того, уменьшился среднесуточный охват: с 80 млн пользователей в феврале до 72,2 млн в марте.
Общая месячная аудитория платформы также сократилась. В марте Telegram воспользовались 94,3 млн человек, а в феврале — 95,7 млн, то есть на 1,5% больше.
С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.
31 марта Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России. Администрация мессенджера начала рассылать уведомления, что в ближайшее время оформление подписки в России может стать технически невозможным. СМИ сообщали, что мессенджер начнут блокировать с 1 апреля.