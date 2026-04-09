Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»

Американская актриса Эмма Робертс снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов». Об этом сообщил создатель шоу Райан Мерфи.
Он опубликовал в соцсетях ролик, в котором Робертс в образе Мэдисон Монтгомери сидит возле рояля. Актриса поворачивается к камере и говорит: «Сюрприз, сучка. Могу поклясться, ты думала, что видела мой конец».
Робертс участвовала в шести сезонах сериала-антологии. Ее первым персонажем в проекте была ведьма Мэдисон Монтгомери, которая появилась в третьем сезоне шоу — он вышел на экраны в 2013 году.
Робертс возвращалась к этой роли в восьмом сезоне, который носил подзаголовок «Апокалипсис». Его представили в 2018 году. Сара Полсон, еще одна звезда сериала, также исполняла роль ведьмы в этих двух сезонах.
Полсон, как сообщалось ранее, вернется к персонажу Корделии Гуд в 13-м сезоне. Это означает, что сюжет грядущих эпизодов будет связан с ведьминской академией Робишо.
13-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет осенью этого года. Создатели подтвердили возвращение Джессики Лэнг — ранее актриса категорически отрицала возможность своего участия. «О боже, нет! Я не снималась в нем больше десяти или двенадцати лет», — говорила она о потенциальном возвращении.
Помимо Полсон, Робертс и Лэнг, в сезоне появятся и другие знакомые актеры: Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман, а также Ариана Гранде. Она уже работала с Райаном Мерфи над «Королевами крика».
Последний на данный момент, 12-й сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре 2023 года. Он был навеян темой материнства и хоррором «Ребенок Розмари». Чему будет посвящен 13-й сезон, пока держится в секрете.