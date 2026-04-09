Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли

В Москве выпал снег
В Москве открыли самый длинный в мире трамвайный маршрут
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале современной музыки в Екатеринбурге
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников

Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли

20th Century Studios перед премьерой «Дьявол носит Prada-2» написала в соцсетях, что выпускает журнал Runway («Подиум»), речь о котором идет в фильме. Он поступит в продажу (в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе) 13 апреля как в печатной версии, так и в цифровой.

Кинокомпания подписала пост так: «Журнал, который все с нетерпением ждали». На обложке изображена героиня Эмили Блант — Эмили Чарлтон, бывшая помощница Миранды Пристли. Мерил Стрип, которая ее играет, снялась в проморолике нового издания.

У журнала уже появился свой сайт. На нем всего четыре раздела: мода, красота, люди и путешествия. Сейчас там опубликованы фото Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй с пресс-тура.

В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.

