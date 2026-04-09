«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти

Медиакомпания CNN выпустила мемориальное видео, посвященное актеру Майклу Дж.Фоксу. Его приняли за сообщение о смерти артиста. Но Фокс жив, что лично подтвердил в соцсетях.
Актер отреагировал на ситуацию с иронией. Он описал, как может быть сюрреалистично услышать в новостях о собственной кончине.
«Как вы отреагируете, если включите телевизор, а на CNN говорят о вашей смерти? Вы: а) переключитесь на MNSBC, или как там они себя называют сегодня; б) прольете горячую воду на свое колено — если больно, вы в порядке; в) позвоните жене в надежде, что она волнуется, но она успокоит вас; г) расслабитесь, ведь они делают это каждый год; д) спросите себя: „Да что за черт? Я думал, конец света грядет, но, оказывается, это всего лишь я, и я в порядке“», — написал Фокс.
Публикация звезды «Назад в будущее» получила более 71 тыс. лайков. В комментариях поклонники стали предлагать Фоксу другие варианты реакции на ситуацию. Одна девушка предложила актеру выбежать на улицу и спросить кого‑нибудь, видят ли они его.
«Упущенная возможность использовать знаменитую фразу [Марка] Твена: „Сообщения о моей смерти были сильно преувеличены“», — отметил другой подписчик.
Пользователи назвали ошибку CNN позорной. СМИ спешно удалило памятный ролик о Фоксе и принесло извинения актеру и его семье.
Майкл Дж.Фокс не так давно появлялся на публике: 7 апреля он посетил фестиваль PaleyFest в Лос-Анджелесе, артиста также в этом году можно было видеть в сериале «Терапия» вместе с Харрисоном Фордом.