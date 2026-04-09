Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда

Создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда — он умер летом 2023 года в возрасте 25 лет от передозировки. Об этом написал Entertainment Weekly.
Сценарист и режиссер признался, что «очень старался держать в трезвости» Клауда при жизни. «Потерять его было действительно тяжело», — подчеркнул он. Левинсон добавил, что хотел сохранить память об Ангусе в будущих эпизодах сериала. «Если я не смог сохранить ему жизнь в реальности, я мог бы сделать это в шоу», — поделился кинематографист.
Третий сезон «Эйфории» выйдет 12 апреля. Левинсон посвятил его членам команды, которые ушли с момента запуска проекта. Среди них, помимо Клауда, актер Эрик Дейн и продюсер Кевин Тюрен.
Новые эпизоды расскажут о жизни героев сериала через пять лет после событий второго сезона. Тизеры и трейлеры шоу показали, что Ру (Зендая) окажется на допросе, Кэсси (Сидни Суини) и Нейт (Джейкоб Элорди) поженятся, а Джулс (Хантер Шафер), судя по всему, потеряет себя в секс-индустрии.
В третьем сезоне «Эйфории» приняли участие Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»). Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.
Новый сезон может стать последним. Так считает звезда сериала Зендая. Левинсон пока не подтвердил это, но отметил, что относится к каждому сезону, будто он последний.