В Москве выпал снег

В Москве начал формироваться снежный покров. В соцсетях очевидцы делятся кадрами выпавших осадков.
По данным Гидрометцентра, пик снегопада придется в ночь на пятницу, 10 апреля. Температура воздуха опустится до –2 градусов. Прогнозируется до 5 сантиметров снега.
Как отмечают в МЧС, снегопад продолжится до 21.00 10 апреля. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду.
Автомобилистов просят в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее говорила, что к Пасхе погода в Москве станет лучше. В воскресенье днем в Подмосковье и Москве столбики термометров поднимутся до +12 градусов. После этого температура в столице будет постепенно повышаться.