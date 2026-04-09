Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения

Поколение Z стало самой активной кинозрительской аудиторией: они смотрят больше фильмов, чем представители других поколений, и тратят больше на попкорн и напитки за один поход. Такие выводы следуют из исследования Fandango, на которое ссылается Variety.
87% зумеров посмотрели хотя бы один фильм в кинотеатре за последний год. Среди миллениалов таких 82%, среди поколения X — 70%, среди беби-бумеров — 58%. В среднем зумеры и миллениалы ходят в кино около семи раз в год, поколение X — 6,1 раза, беби-бумеры — 5,7 раза.
Миллениалы воспринимают поход в кино как побег от повседневной рутины, тогда как зумеры видят в нем прежде всего социальную активность.
Джеррами Хейнлайн, исполнительный вице-президент Fandango, отметил: «Хотя существует мнение, что поколение Z меньше вовлечено в кинопрокат, наши данные показывают, что их активность набирает обороты. Особенно примечательно, насколько высоко они ценят общий, коллективный аспект этого опыта. Это подтверждает: кинотеатры продолжают играть важную роль как социальное пространство для молодежи».