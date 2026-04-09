Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения

В Москве выпал снег
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале современной музыки в Екатеринбурге
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом

Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения

Афиша Daily
Фото: Krists Luhaers/Unsplash

Поколение Z стало самой активной кинозрительской аудиторией: они смотрят больше фильмов, чем представители других поколений, и тратят больше на попкорн и напитки за один поход. Такие выводы следуют из исследования Fandango, на которое ссылается Variety.

87% зумеров посмотрели хотя бы один фильм в кинотеатре за последний год. Среди миллениалов таких 82%, среди поколения X — 70%, среди беби-бумеров — 58%. В среднем зумеры и миллениалы ходят в кино около семи раз в год, поколение X — 6,1 раза, беби-бумеры — 5,7 раза.

Миллениалы воспринимают поход в кино как побег от повседневной рутины, тогда как зумеры видят в нем прежде всего социальную активность.

Джеррами Хейнлайн, исполнительный вице-президент Fandango, отметил: «Хотя существует мнение, что поколение Z меньше вовлечено в кинопрокат, наши данные показывают, что их активность набирает обороты. Особенно примечательно, насколько высоко они ценят общий, коллективный аспект этого опыта. Это подтверждает: кинотеатры продолжают играть важную роль как социальное пространство для молодежи».

