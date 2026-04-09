Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»

Фото: HBO Entertainment

Лена Хеди («Игра престолов»), Эндрю МакКарти («Огни святого Эльма») и Джеймс Лэнс («Тед Лассо») получили роли в третьем сезона сериала «Уэнсдей». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Кого сыграют актеры, пока неизвестно. Съемки третьего сезона сериала уже идут недалеко от Дублина. Он выйдет в 2027 году.

Третий сезон «Уэнсдей» был утвержден Netflix еще летом, до старта второго. Уже известно, что к актерскому составу присоединится Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию ― сестру Мортиши Аддамс, которую на финальных секундах второго сезона показали лишь со спины. Как и ее племянница Уэнсдей, Офелия обладает экстрасенсорными способностями. По приказу их с Мортишей матери Офелию отправили в психиатрическую больницу, откуда она сбежала.

Среди актеров также заявлена Вайнона Райдер. Ее героиню будут звать Табита. Она появится в эпизодической роли.

В сериале также появятся Крис Сарандон («Собачий полдень»), Ноа Тейлор («Игра престолов»), Оскар Морган («Рыцарь Семи Королевств») и Кеннеди Мойер («Задание»). В третий сезон вернутся и главные члены семьи Аддамс: Дженна Ортега в роли Уэнсдей Аддамс, Кэтрин Зита-Джонс в роли Мортиши Аддамс и Луис Гусман в роли Гомеса Аддамса.

