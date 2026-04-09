Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид

Иллюстрация: Neflix

Netflix показал, как будет выглядеть Золушка в мультфильме «Steps». Релиз картины запланирован на 2026 год.

Сюжет сосредоточится на злых сестрах героини, которых озвучат актрисы и комики Али Вонг и Стефани Сюй. По сюжету одну из сестер, Лилит, ложно обвиняют в срыве королевского бала с помощью магии. В попытке все исправить она случайно превращает свою сестру Марго в лягушку. Теперь Лилит предстоит объединиться с самой Золушкой, чтобы разрушить заклятие и спасти королевство.

Режиссерами фильма выступят Джон Рипа, известный по мультфильму «Райя и последний дракон», и Элис Цзу, для которой этот проект станет полнометражным дебютом. Продюсерскую команду возглавит Эми Полер («Парки и зоны отдыха»).

© Netflix

Параллельно ведется работа над двумя другими переосмыслениями классической истории. Disney выпустит собственный спин-офф о сводных сестрах принцессы под названием «Сводные сестры» («Stepsisters»). Режиссером выступит Акива Шаффер, известный по «Голому пистолету», «Лихачу» и мультфильму «Чип и Дейл спешат на помощь».

В России новую экранизацию «Золушки» снимут режиссер трилогии «Холоп» Клим Шипенко и Соня Карпунина, известная по комедии «Лотерея». Ожидается, что фильм выйдет 10 февраля 2028 года.

