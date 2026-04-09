Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»

Фото: Neon

Neon опубликовал постер нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад». Премьера картины состоится в мае на Каннском кинофестивале. В России фильм выпустит компания «Экспонента фильм».

Рефн известен по работам «Драйв», «Неоновый демон» и «Только бог простит». О своем новом проекте режиссер говорил: «Будет много блесток, много секса и много насилия». Съемки проходили в Токио.

Главные роли в картине исполнили Софи Тэтчер («Еретик»), Чарлз Мелтон («Май декабрь»), Кристин Фросет («Буканьерки»), Диего Кальва («Вавилон») и Гавана Роуз Лю («Неудачницы»).

© Neon

Сегодня была объявлена программа Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. «Ее личный ад» будет показан вне конкурса. В основной конкурс вошли новые работы Звягинцева, Альмодовара и Хамагути.

