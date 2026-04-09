В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра

«Благодаря открытию движения по диаметру Т2 добираться на трамваях во многих случаях можно будет быстрее, чем на метро, учитывая, что не придется тратить время на спуск и подъем по лестницам и эскалаторам. Например, от МГТУ имени Н.Э.Баумана до станции метро „Чистые пруды“ можно будет добраться за 15 минут (вместо 35 минут на метро), от НИУ „ВШЭ“ до Лефортовского парка — за 25 минут (вместо 35 минут), а от НИУ „МЭИ“ до „Чистых прудов“ — за 30 минут (вместо 40 минут)», — говорится на сайте. По оценке экспертов, благодаря созданию диаметра общий пассажиропоток на маршруте от станции метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4 вырастет почти в два раза и составит более 90 тыс. пассажиров в сутки.