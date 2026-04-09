Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале о современной музыке в Екатеринбурге 18 апреля.
Cреди других спикеров — клипмейкер Алена Тремазова и арт-директор казанского бара «Мелок» Сергей Мартынычев. Планируются живые выступления артистов новой электронной уральской волны, а также лекции о музыке «темных двадцатых», жизни музыкальных телеграм-каналов Екатеринбурга и Казани и съемке клипов на Урале от мастерской Kinolook.
Гостей фестиваля ждет зона мерча от бренда SNW, выставка экспериментальных художников и чайный маркет. Афтепати пройдет в баре «Самоцвет» с диджеями из Екатеринбурга и Казани. Фестиваль пройдет 18 апреля с 14:00 до 18:00 в ТК «Сити-центр» на пр. Ленина, 50, вход №6. Билеты доступны по ссылке.