Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»

Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале о современной музыке в Екатеринбурге
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом
NYT: создатель биткоина Сатоши Накамото — это британский криптограф Адам Бэка
У «VK Видео» появилась премиум-подписка для просмотра роликов без рекламы
«Союзмультфильм» полностью перейдет на гибрид ИИ и классической анимации
Google добавил в Chrome вертикаль­ную панель вкладок
В Греции подросткам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Сервис «Звук» запустил проект ко Дню космонавтики
Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
В США впервые судят мужчину за создание интимных ИИ-изображений

Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»

Netflix показал трейлер «Необычайно умных созданий» — фильма по одноименной книге Шелби Ван Пелт. Премьера ожидается 8 мая.

Главные роли в проекте получили Салли Филд («Форрест Гамп») и Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик»). Лента расскажет историю об удивительных отношениях между пожилой вдовой Товой, работающей уборщицей в аквариуме, и гигантским осьминогом Марцеллусом.По сюжету книги после знакомства с Товой осьминог решает отправиться на поиски ответа на загадку, который может исцелить сердце вдовы. Его путешествие приведет Тову к открытию, которое изменит ее жизнь.

В проекте сыграют также Салли Филд («Линкольн»), Колм Мини («Из глубины»), Джоан Чэнь («Твин Пикс»), Кэти Бейкер («Век Адалин»), Бет Грант («Мэйфейрские ведьмы») и София Блэк Д’Элия («Вирус»). Киноападтацию выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером картины выступит Оливия Ньюман, известная по фильму «Там, где раки поют».

Американская писательница Шелби Ван Пелт опубликовала книгу «Необычайно умные создания» весной 2022 года. Издание стало сенсацией и разошлось тиражом более 2 млн экземпляров.

