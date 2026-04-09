Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»

Netflix показал трейлер «Необычайно умных созданий» — фильма по одноименной книге Шелби Ван Пелт. Премьера ожидается 8 мая.
Главные роли в проекте получили Салли Филд («Форрест Гамп») и Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик»). Лента расскажет историю об удивительных отношениях между пожилой вдовой Товой, работающей уборщицей в аквариуме, и гигантским осьминогом Марцеллусом.По сюжету книги после знакомства с Товой осьминог решает отправиться на поиски ответа на загадку, который может исцелить сердце вдовы. Его путешествие приведет Тову к открытию, которое изменит ее жизнь.
В проекте сыграют также Салли Филд («Линкольн»), Колм Мини («Из глубины»), Джоан Чэнь («Твин Пикс»), Кэти Бейкер («Век Адалин»), Бет Грант («Мэйфейрские ведьмы») и София Блэк Д’Элия («Вирус»). Киноападтацию выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером картины выступит Оливия Ньюман, известная по фильму «Там, где раки поют».
Американская писательница Шелби Ван Пелт опубликовала книгу «Необычайно умные создания» весной 2022 года. Издание стало сенсацией и разошлось тиражом более 2 млн экземпляров.