«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%

С 2 апреля мир наблюдает за космическим кораблем «Орион» с четырьмя астронавтами на борту, который запустили в США впервые с 1972 года. В ходе миссии «Артемида-2» корабль совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. 7 апреля команда обнаружила на Луне два новых кратера. Один из них назвали Кэрролл — в честь покойной жены командира Рида Уайсмена.