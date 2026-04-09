В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»

В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, стартовали съемки фильма «Баста. Начало игры». Режиссером ленты выступает Стас Иванов («ЮЗЗЗ»), а главная роль молодого Басты досталась Славе Копейкину.

Съемки в Ростове продлятся до середины мая. Они проходят в локациях, которые повлияли на сюжет и развитие событий не только в кино, но и в судьбе музыканта. В сценах появляется тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий с большой компанией объехал более 20 городов, выступая на юге России; в доме культуры «Энергетик» специально для фильма восстановлен и стилизован клуб «Команчерро», где проходили первые выступления Басты. 

Атмосфера родного города с его уникальным характером — одна из главных идей фильма. Южная столица покажет прошлое — конец 90-х и начало 2000-х — и станет важной частью истории становления артиста.

Режиссер Стас Иванов подчеркивает, что на стыке 90-х и 2000-х активно формировались разные субкультуры. Одной из самых влиятельных стал хип-хоп — он объединил молодежь и сильно повлиял на их стиль и взгляды. Появление таких движений дало мощный толчок развитию массовой культуры среди подростков.

Создатели уделяют особое внимание тому, чтобы показать настоящую историю жизни персонажей — их характер, темперамент и личные качества. В картине покажут разговоры с друзьями и близкими Василия Вакуленко, а также те квартиры и места, где молодой музыкант рос, создавал свои первые тексты, переживал успех и неудачи, влюблялся и жил своей жизнью.

Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы актеры: Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие. Их герои станут участниками пути становления Басты как большого музыканта и исполнителя.

Съемки фильма завершатся летом в Москве. За производство картины отвечают кинокомпания ТЕМП и онлайн-кинотеатр START при участии телеканала НТВ, дистрибьютор — «Атмосфера кино». Продюсерами выступают Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев (кинокомпания ТЕМП), Василий Вакуленко, Николай Дуксин (GAZ), а также Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Георгий Шабанов (онлайн-кинотеатр START).

