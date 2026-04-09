«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил 43-летнюю Джасвин Сангху, известную как «королева кетамина», к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает американский Минюст.
В сентябре 2025 года женщина признала себя виновной в продаже наркотиков, которые привели к смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри. Сперва Сангха отрицала вину, но за несколько недель до суда согласилась изменить показания.
По данным суда, Сангха вела бизнес по продаже запрещенных веществ из собственного дома и позиционировала себя как эксклюзивного дилера, обслуживающего состоятельных клиентов из Голливуда. В 2023 году она узнала об интересе Перри к кетамину и через его личного помощника Кеннета Ивамаса передала актеру 51 флакон препарата. 28 октября 2023 года Ивамаса ввел Перри инъекции кетамина Сангхи, после чего актер умер.
После новости о смерти Мэттью обвиняемая попыталась дистанцироваться от этой истории. Она попросила своего сообщника удалить всю переписку. Она также спрашивала его, остается ли кетамин в организме после кончины человека или он сразу же выводится.
Позже выяснилось, что в августе 2019 года Сангха продала четыре флакона кетамина еще одному человеку ― Коди Маклори. Он скончался несколько часов спустя от передозировки наркотиков.
В марте 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме «королевы кетамина» и обнаружили там тысячи различных видов наркотиков, а также другие предметы, используемые для наркоторговли. Например, автомат для подсчета золотых монет, весы, упаковочные материалы и наличные.
В декабре суд Лос-Анжелеса приговорил врача Сальвадора Пласенсия, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, к двум с половиной годам тюремного заключения. Перед вынесением приговора врач расплакался, представив себе день, когда ему придется рассказать своему двухлетнему сыну о том, как он не защитил сына другой матери. «Мне так больно», ― сказал он. Пласенсия также извинился перед семьей Перри. «Я должен был его защитить», — добавил Сальвадор.
Срок также получил 55-летний Марк Чавес из Сан-Диего. Ему назначили три года условного срока, восемь месяцев домашнего ареста и 300 часов общественных работ после того, как в октябре 2024 года тот признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина. Чавес управлял клиникой по лечению кетамином и продавал препарат Пласенсии, который затем распространял его через Перри. Чавес лишился медицинской лицензии в ноябре 2024 года.
Мэттью Перри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 23 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.
Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.