Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс

Анна Винтур и Мерил Стрип снялись вместе для обложки Vogue
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом
NYT: создатель биткоина Сатоши Накамото — это британский криптограф Адам Бэка
У «VK Видео» появилась премиум-подписка для просмотра роликов без рекламы
«Союзмультфильм» полностью перейдет на гибрид ИИ и классической анимации
Google добавил в Chrome вертикаль­ную панель вкладок
В Греции подросткам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Сервис «Звук» запустил проект ко Дню космонавтики
Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру
В России первые пассажиры сели в поезд по биометрии
В США впервые судят мужчину за создание интимных ИИ-изображений
Фонд «Жизнь как чудо» проведет благотворительную распродажу в поддержку детей с заболеваниями печени
Одесса Эзайон на первых кадрах драмеди «Беспечный возраст»
«Метелица» возвращается: легендарный клуб на Новом Арбате открывается в новом формате
Источник: Канье Уэст должен вернуть 11 млн фунтов стерлингов за несостоявшийся концерт в Лондоне
Вышел новый трейлер пятого сезона «Папиных дочек»
«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза
Выставка о доме ВХУТЕМАСа на Мясницкой, 21, откроется в Центре «Зотов» 30 апреля
На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии
«Союзмультфильм» представит мультсериал «Крошки» с персонажами советских лент к своему 90-летию

Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс

Афиша Daily
Фото: Euronewsweek Media/Unsplash

Объявлены участники 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 12 по 23 мая.

Президентом жюри выступит южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Решение уйти»). Он стал первым корейцем и третьим азиатом на этом посту в истории фестиваля. Ранее председателями жюри были японец Тэцуро Фурукаки (1962) и гонконгский режиссер Вонг Карвай (2006).

В основной конкурс Канн-2026 вошел «Минотавр» — новый фильм двукратного номинанта на «Оскар» Андрея Звягинцева. Режиссер получил известность по картинам «Возвращение», «Левиафан», «Елена» и «Изгнание». С момента выхода его последнего фильма ― «Нелюбовь» ― прошло девять лет.

В «Минотавре» жизнь успешного директора компании по имени Глеб начинает рушиться: мужчины оказывается под нарастающим давлением корпоративных обстоятельств, а затем узнает об измене жены. Французская кинокомпания MK2 Films описывает ленту как «напряженное и взрывоопасное исследование власти, предательства и общества, стоящего на грани». 

© MK2 Films

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручат режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону, а также актрисе Барбре Стрейзанд.

Основной конкурс:

  •  «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори (фильм открытия)
  • «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
  • «Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен
  • «The Man I Love», реж. Айра Сакс
  • «1949», реж. Павел Павликовский
  • «Moulin», реж. Ласло Немеш
  • «Histoire de la nuit», реж. Леа Мизиус
  • «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
  • «Notre salut», реж. Эммануэль Марр
  • «Gentle Monster», реж. Мари Кройцер
  • «Nagi Notes», реж. Кодзи Фукада
  • «Hope», реж. На Хон Джин
  • «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда
  • «Garance», реж. Жанн Эрри
  • «The Unknown», реж. Артур Арари
  • «Sudden», реж. Рюсукэ Хамагути
  • «The Dreamed Adventure», реж. Валеска Гризебах
  • «Coward», реж. Лукас Донт
  • «The Black Ball», реж. Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво
  • «A Woman’s Life», реж. Шарлин Буржуа-Таке
  • «Bitter Christmas», реж. Педро Альмодовар
  • «Параллельные истории», реж. Асгар Фархади

 «Особый взгляд»:

  • «La más dulce», реж. Лайла Марракши
  • «Club Kid», реж, Джордан Фирстман
  • «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“», реж. Джейн Шенбрун
  • «Yesterday the Eye Didn’t Sleep», реж. Ракан Маяси
  • «Everytime», реж. Сандра Волльнер
  • «The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли
  • «I’ll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис

Вне конкурса:

  • «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн
  • «Diamond», реж. Энди Гарсиа
  • «Karma», реж. Гийом Кане
  • «Objet du deli», реж. Аньес Жауи
  • «De Gaulle: L’Age de Fer», реж. Антонен Бодри

Полуночные показы:

  • «Roma Elastica», реж. Бертран Мандико
  • «Полный Фил», реж. Кантен Дюпьё
  • «Colony», реж. Ён Сан Хо
  • «Jim Queen», реж. Джим Квин, Николя Атан и Марко Нгуен
  • «Sanguine», реж. Марион Ле Королле


Каннские премьеры:

Специальные показы:

  • «John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг
  • «Avedon», реж. Рон Ховард
  • «Les Survivants du Che», реж. Кристоф Ревель
  • «Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон
Расскажите друзьям