В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе

Фото: @universalpictures

Universal Pictures опубликовала фотографию Брендана Фрейзера на аттракционе «Месть мумии». Премьера четвертой части франшизы запланирована на 19 мая 2028 года.

«Возвращение в образ! Брендан Фрейзер с огромным удовольствием прокатился на аттракционе „Месть мумии“ в Universal Studios, готовясь к возвращению к роли Рика О’Коннелла», — подписала студия фотографию.

О том, что Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме, который продолжит и расширит популярную франшизу, стало известно в феврале. Вайс снималась в первых двух частях, Фрейзер — в трех. Последний раз актеры играли свои персонажи в 2001 и 2008 годах соответственно.

Режиссерское кресло заняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт — дуэт, ранее успешно перезапустивший серию «Крик». Сценарий написал Дэвид Коггшолл. Сюжет пока держится в секрете.

