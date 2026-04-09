Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»

Фото: @ryanmurphyproductions

Продакшен-компания Райана Мерфи опубликовала в соцсетях фото Сары Полсон, вернувшейся к роли Корделии Гуд в грядущем 13-м сезоне «Американской истории ужасов».

«Верховная восстает. И да, мы полностью отстроили академию Робишо заново», — говорится в подписи к снимку.

Героиня Сары Полсон впервые появилась в третьем сезоне сериала. Тогда Верховной была ее мать Фиона Гуд, которая не относилась к своим обязанностям всерьез — фактически вся тяжесть управления академией лежала на Корделии. После того как Фиона подстроила собственную смерть, Корделия стала новой Верховной.

13-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет осенью этого года. Создатели подтвердили возвращение Джессики Лэнг — ранее актриса категорически отрицала возможность своего участия. «О боже, нет! Я не снималась в нем больше десяти или двенадцати лет», — говорила она о потенциальном возвращении.

Помимо Полсон и Лэнг, в сезоне появятся и другие знакомые актеры: Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман, а также Ариана Гранде. Она уже работала с Райаном Мерфи над «Королевами крика».

Последний на данный момент 12-й сезон «Американской истории ужасов» вышел в сентябре 2023 года. Он был навеян темой материнства и хоррором «Ребенок Розмари». Чему будет посвящен 13-й сезон — пока держится в секрете.

