Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»

Эмилия Кларк исполнит главную роль в фильме ужасов «Когда тьма любит нас» («When Darkness Loves Us») режиссера Джеймса Эшкрофта («Обитель смерти»). Об этом стало известно из новости Deadline о том, что компания Bleecker Street приобрела права на дистрибуцию картины.
Съемки хоррора уже завершились в Новой Зеландии. Старт проката намечен на 2027 год.
В основу картины легла одноименная повесть Элизабет Энгстром, написанная в 1980-х. В центре истории ― молодая женщина, которая 15 лет провела запертой в системе подземных пещер. Выбравшись на поверхность, она пытается вернуть семью, которую считает своей, чего бы это ни стоило.
Вместе с Кларк на экране появятся Виктория Педретти («Ты»), Марлон Уильямс и Наташа МакЭлхон.
Эшкрофт выступил режиссером и соавтором сценария вместе с Хейли Спрулл и Илаем Кентом. «Моя страсть к истории Элизабет Энгстром остается безграничной; работа над ее киноадаптацией стала настоящим подарком. В „Когда тьма любит нас“ Лиз ни на секунду не дает забыть, что поступки ее героев одновременно и трагичны, и чудовищны, какое бы сочувствие они ни вызывали. Но именно их неистребимая человечность не отпускает тебя и после этого. И именно тогда мы оказываемся вместе с ними как дома — во тьме», ― отметил режиссер.
Сейчас Эмилию Кларк можно увидеть в сериале «Пони», первый сезон которого вышел 15 января. В нем звезда «Игры престолов» сыграла агента под прикрытием, который работает в Москве в разгар холодной войны. Здесь можно посмотреть завирусившийся отрывок из сериала, в котором Кларк матерится по-русски, чтобы купить яиц у бабушки в Москве.